Салехард, , 07:45 — REGNUM В Салехарде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании беременной женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что 16 августа 2019 года в Салехарде 30-летний пьяный мужчина приехал домой к своему брату. Не застав того дома, он изнасиловал беременную сожительницу родственника.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Обвиняемый в ходе следствия признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.