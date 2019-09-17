Анкара, , 07:47 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Битлис, об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая полиция Mahmut Bozarslan

Спецоперация проводилась силами жандармерии и местной полиции при поддержке авиации, в настоящее время она продолжается.

Военные Турции часто используют термин «нейтрализован» в отношении как к ликвидированному противнику, так и сдавшемуся в плен, либо добровольно сложившему оружие.

Напомним, РПК считается в стране террористической организацией и ее деятельность запрещена. Повстанцы ведут борьбу за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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