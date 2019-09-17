Москва, , 07:46 — REGNUM Сильное увеличение площади пожаров в лесах России зафиксировало ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» на начало 17 сентября.

Сообщается, что огнем охвачено 405 га, при том, что в сообщении, которое было размещено за сутки до этого, говорилось о площади в 116 га. Сильнее всего пламя бушует на Камчатке, там в лесах зафиксировано два пожара, которые занимают 275 га.

Тушение огня продолжается. По заявлению представителей «Авиалесоохраны», за минувшие сутки было потушено 19 пожаров на площади 68 га.