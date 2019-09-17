Саратов, , 07:40 — REGNUM В Саратове врач одной из городских поликлиник Кировского района подверглась сексуальному насилию. В настоящее время следственные органы ищут злоумышленника, совершившего это тяжкое преступление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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По данным ведомства, нападение на женщину-медика было совершено накануне вечером, 16 сентября, когда доктор направлялась по вызову на дом к пациенту в посёлке Завокзальный.

«Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование», — пояснили в следственном управлении.

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Насильник с места преступления скрылся. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Саратова уже задержали подозреваемого в изнасиловании врача. Им оказался бездомный мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Ижевске был вынесен обвинительный приговор врачу, который надругался над беспомощной пациенткой. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.