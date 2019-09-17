Сидней, Австралия, , 07:42 — REGNUM Во вторник, 17 сентября, 14-летний подросток был арестован у себя дома в районе Южного Гранвилла (штат Северная Каролина) по подозрению в двух вооруженных ограблениях, произошедших 15 и 21 августа, передает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

По версии следствия, 15 августа двое подозреваемых, один из которых был вооружен пистолетом, предположительно ограбили магазин в городе Оберн (Южная Австралия), похитив деньги и сигареты. Шесть дней спустя, 21 августа, трое подозреваемых предприняли безуспешную попытку ограбления фирмы в городе Клайд.

Отмечается, что задержанный подросток подозревается в участии в вооруженном ограблении по этим двум эпизодам.

Полиция проводит расследование всех инцидентов, предполагаются новые аресты подозреваемых.