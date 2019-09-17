Торонто, Канада, , 07:35 — REGNUM Неизвестный расстрелял человека на севере самого крупного канадского города — Торонто. Убийство произошло вечером 16 сентября на одной из парковок, передает телеканал CP24.

По предварительным данным полиции, убийца приехал на белом автомобиле, вышел из него, сделал несколько выстрелов и уехал. Жертвой преступления стал один человек, который скончался от полученных травм в больнице. Личность убитого и мотив преступления расследуются.

Журналисты канала заметили на месте происшествия автомобиль с пулевыми отверстиями и брошенное оружие. Пока неизвестно, находился ли убитый в автомобиле в момент и стрельбы.