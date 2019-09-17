Юргамышский район, Курганская область, , 07:31 — REGNUM В Юргамышском районе Зауралья полицейские задержали подозреваемого в краже двенадцати тюков сена. Его подкараулили местные фермеры и сообщили о хищении правоохранителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Первую пропажу 10 тюков сена фермеры обнаружили 7 сентября. После происшествия стали охранять запасы на зиму. И через несколько дней появилась «Газель». Неизвестный стал грузить тюки, а фермеры просигнализировали полицейским о преступлении.

На въезде в поселок Юргамыш наряд ДПС ГИБДД остановил транспорт местного 27-летнего жителя. По подозрению в совершении кражи он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.