Алдан, Якутия, , 07:05 — REGNUM Компания из КНР без лицензии вела в Якутии геолого-разведочные работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Арбитражного суда республики.

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По информации следствия, в октябре 2018 года на территории Алданского района в долине реки Томмот обнаружили в контейнере китайцев и русского. Группа золотодобытчиков компании «Цзиньхайтун Дальний Восток» вела геологоразведочные работы.

Всех фигурантов дела суд признал виновными и назначил штраф в 800 тыс. рублей. Не согласившись с решением, обвиняемые обратилось в Арбитражный суд Якутии, который оставил всё в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские компании давно и прочно занимают нишу в золотодобывающей отрасли на Дальнем Востоке.