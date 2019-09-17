Село Оймякон, Якутия, , 06:49 — REGNUM Единая дежурно-спасательная служба Оймяконского района Якутии, где ведутся несколько дней поиски пропавшего вертолёта, сообщила о приостановке операции из-за плохой видимости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вертолёт Ми-8 Mchs.gov.ru

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По информации спасателей, поисковую операцию планируют продолжить 18 сентября — дополнительные вертолёты направят из Якутска.

На борту вертолёта, принадлежащего ООО «Маяк», был пилот ООО «Нера-Антагачан» Сергей Гундоров, работники ООО «Маяк» Галинур Мухаметов и Рауф Йулдошов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пилот Eurocopter перестал выходить на связь. Он летел в Усть-Нера Оймяконского района Якутии за рыбой, которую он забрал.