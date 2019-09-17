Чита, , 06:43 — REGNUM За последние 1,5 года 109 жителей Забайкальского края были осуждены за совершение коррупционных преступлений. Почти половина из них (53 человека) получили штрафы на общую сумму 113 миллионов рублей. Однако судебным приставам удалось взыскать меньше половины этой суммы (только41,9 млн рублей). Эти данные приведены на официальном сайте региональное прокуратуры по итогам межведомственного совещания руководители правоохранительных органов края.

Из наиболее известных проштрафившихся были названы приговорённый к 13 годам лишения свободы бывший руководитель региональной Службы единого заказчика Геннадий Литвинцев (в счёт погашения штрафов которого в бюджет поступили ещё 60 млн рублей), и осуждённый к 12 годам тюрьмы и штрафу на сумму 12 млн рублей бывший министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Литвинцев стал фигурантом уголовного дела по так называемым «откатам» при заключении и исполнении государственных контрактов.

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Что касается Лазуткина, то в августе 2019 года следствию удалось доказать, что в 2014 —2015 годах экс-министр здравоохранения получал миллионные взятки от руководителей коммерческих фирм за обеспечение их победы в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения региона. Это преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД РФ. Арестовали теперь уже бывшего чиновника в ноябре 2017 года. Летом 2019 года приговор был оставлен без изменений — Михаила Лазуткина приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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