Владивосток, , 06:51 — REGNUM Двое сотрудников ДПС Владивостока получили благодарственные письма от краевого УВД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К Евгению Мельничуку и Арифу Мурадханову, во время несения службы обратился водитель одной из машин, стоящей в автомобильной «пробке» с просьбой сопроводить его машину к медучреждению. Как оказалось, в машине находилась семимесячная девочка, которой стало плохо и она потеряла сознание. Полицейские включили мигалку и помогли быстро доехать до больницы, чем спасли девочку.

Начальник УВД Приморья генерал-майор полиции Николай Афанасьев вручил сотрудникам благодарственные письма.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ сотрудники ДПС увидели как загорелся автобус с людьми, организовали эвакуацию пассажиров и тушение транспортного средства.