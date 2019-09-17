Сургут, Югра, , 06:36 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) двое подростков обвиняются в вымогательстве и грабеже. Им грозит лишение свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что в августе 2019 года двое 16-летних подростков, угрожая насилием, требовали от несовершеннолетнего деньги и завладели мобильным телефоном потерпевшего.

В сентябре 2019 года один из обвиняемых вымогал деньги у другого сверстника, посылая ему угрозы через социальную сеть. Кроме того, угрожая избиением, открыто похитил у потерпевшего сотовый телефон, деньги и банковскую карту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единичный случай «школьного рэкета» в Сургуте. В марте 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении четверых подростков 16−17 лет, которых обвиняют в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, и вымогательстве с применением насилия.

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