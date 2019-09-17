Чита, , 06:15 — REGNUM За 2018 год и первое полугодие 2019 года общая сумма ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, совершёнными на территории Забайкальского края, превысила 140 млн рублей, но на досудебной стадии удалось арестовать имущества только на 27 млн рублей. Такие данные были озвучены в ходе межведомственного совещания руководителей региональных правоохранительных органов. Подробности сообщает официальный сайт прокуратуры региона.

Правоохранители признают, что низкий процент взысканного ущерба явился следствием неправильной организации работы самих органов. Прежде всего, речь идёт о затягивании сроков установления размера ущерба экспертным путем. Именно на этом этапе, по мнению прокуратуры, часть похищенного скрывалась или растрачивалась.

В пример приводится дело о хищении 45 млн рублей при строительстве дома. В ходе расследования удалось обнаружить и арестовать имущества только на 5,6 млн рублей, поскольку размер ущерба длительное время устанавливался проведением строительно-технической экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года после прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в администрации Александрово-Заводского района Забайкальского края уволена чиновница, которая не предоставила сведения о доходах за 2018 год. Ещё пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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