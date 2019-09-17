Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Екатеринбурге пострадал мужчина-пешеход. Гражданина сбила «Лада Калина» в тот момент, когда он перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщает информационный портал Е1, ДТП произошло поздно вечером 16 сентября на улице Титова. По сведениям очевидцев, попавший под машину мужчина выглядел странно — куртка была накинута на голое тело, а обувь на босые ноги. В результате аварии пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге 16 сентября также под колёса автомобиля попал перебегавший дорогу в неположенном месте мужчина. ДТП произошло на Объездной дороге. Гражданина сбил грузовик и в результате пешеход скончался на месте от полученных травм.

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