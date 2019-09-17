Чита, , 06:00 — REGNUM Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила старший прокурор отдела прокуратуры края Светлана Сухопарова, подозреваемый обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах»).Свою вину в предъявленном обвинении он не признал, тем не менее, многочисленные экспертизы подтвердили возможность привлечения к уголовной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ребенок пропал 19 октября 2018 года по дороге в школу. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Школьницу искали более тысячи человек, включая добровольцев.

Утром 23 октября тело девочки нашли на территории одной из автостоянок города. По подозрению в убийстве был задержан 45-летний мужчина, который жил и работал на автостоянке. Ранее он трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности.

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