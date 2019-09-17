Анкоридж, США, , 05:46 — REGNUM О Землетрясении магнитудой 5,4 неподалёку от Анкориджа (штат Аляска, США) сообщила 17 сентября американская Геологическая служба.

Уточняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине 53 км, их эпицентр зарегистрирован в 75 км от Анкориджа. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений магнитудой 5,5 на Аляске была зарегистрирована 11 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В акватории залива Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5