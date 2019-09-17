Екатеринбург, , 05:31 — REGNUM На Среднем Урале заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 70%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С 9 по 15 сентября 2019 года зарегистрировано 28,4 тыс. случаев заболевания, из них 14,2 — в Екатеринбурге (больше чем на прошлой неделе на 72%). Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано у детей от семи до 17 лет.

Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

Отметим, что по данным на 13 сентября в Свердловской области приостановлены из-за вспышки ОРВИ занятия в одной школе и одном детском саду. Также в 13 детских садах региона на карантине находятся 15 групп.