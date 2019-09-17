Хабаровск, , 05:20 — REGNUM В Хабаровске сотни жителей крупного жилого комплекса третьи сутки сидят без воды и света. У людей в холодильниках пропали продукты питания. Виноваты в ситуации строители федеральной трассы, пролегающей поблизости — они нарушили коммуникации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жилой комплекс не газифицирован. Люди жалуются на то, что власти не удосужились даже организовать подвоз воды. Сварить еду невозможно — у всех электроплиты.

Неподалеку у единственной на микрорайон водной колонке — километровые очереди. В этом же микрорайоне находится фельдшерский пункт, который также не работает по причине отсутствия воды и света.

Авария, которую в воскресенье, 15 сентября, утром учинили строители федеральной платной объездной дороги, не устранена.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября некоторые избирательные участки в Хабаровском крае остались без света. А пришедшие голосовать граждане обнаруживали в списках избирателей своих давно умерших родственников, причем, успешно проголосовавших.