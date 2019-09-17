Мехико, 17 сентября 2019, 05:21 — REGNUM Армейский патруль без потерь отбил нападение вооруженных лиц в деревне Лос-Гвардадос-де-Арриба, муниципалитета Мигель Алеман, штата Тамаулипас, сообщает Секретариат безопасности и защиты граждан Мексики в своем Twitter.
«Отразив атаку, военнослужащие убили трех нападавших и захватили три единицы длинноствольного оружия с тремя обоймами. Раненых не было», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о трагедии, произошедшей в Мексике в муниципалитете Сентро штата Табаско в минувшие выходные. Тогда в результате стрельбы в баре погибли пять человек.