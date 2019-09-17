Манаус, Бразилия, , 04:29 — REGNUM О падении легкомоторного самолёта в международном аэропорту Манауса (штат Амазонас, Бразилия) сообщает Diario da Amazonia.

Самолёт упал вскоре после взлёта, не успев вернуться в воздушную гавань после сообщения о технической неисправности. На борту воздушного судна находились 16 человек.

Отметим, что, по предварительным данным, все находившиеся на борту живы. Самолёт находится в труднодоступном районе.

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