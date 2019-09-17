Казань, , 04:04 — REGNUM Громкое коррупционное дело возбуждено и расследуется в Татарии. Фигурантами стали должностные лица минлесхоза региона, которые продали лесные насаждения на участке свыше 2 га, хотя территория отнесена к особой и рубка на ней запрещена. Ущерб лесному фонду страны оценивается в 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Дело было возбуждено по итогам проверки, проведённой Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой. Вырубку сосен надзорная инстанция обнаружила на особо защитном лесном участке Большеполянского участкового лесничества в Алексеевском районе. На момент проверки было вырублено около 200 сосен на площади 1,2 га. Позднее выяснилось, что ряд сотрудников минлесхоза РТ, прекрасно зная об особом статусе участка, заключили договор купли-продажи лесных насаждений на площади свыше 2 га. В отношении них возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность». Расследование продолжается.

Напомним, в конце августа 2019 года за взятку в 180 тыс. рублей был осуждён сотрудник лесного ведомства Нижегородской области. Замглавы районного лесничества приговорён к 7,3 года колонии общего режима, крупному штрафу.

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