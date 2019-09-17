Владивосток, , 03:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин намерен 17 сентября провести в Москве, в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Большая вода топила Хабаровский край, Приамурье, Еврейскую автономную область и Приморье — мощные циклоны и тайфуны не покидали регионы. На территориях введён режим ЧС.

Регионы Дальнего Востока до сих пор не могут оправиться от последствий ливневых дождей, которые шли практически всё лето. Остаются подтопленными в некоторых районах дороги, частные подворья, дома — вода постепенно уходит.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. По информации синоптиков, на Дальнем Востоке и в Сибири количество выпавших осадков превысило нормы в несколько раз.

17 сентября Владимир Путин подведёт итоги ликвидации последствий стихии в кризисном центре МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, летом регионы Дальнего Востока и Сибири находились во власти проливных, мощных дождей. Вода доходила и переходила критические уровни. Президент Владимир Путин не раз приезжал в Иркутскую область — контролировал паводковую ситуацию.