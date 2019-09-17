Село Оймякон, Якутия, , 03:15 — REGNUM Поиски пропавшего 14 сентября вертолёта Eurocopter ВО-105 в Оймяконском районе Якутии, 16 сентября оказались безрезультатными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации спасателей, в поисковой операции было задействовано два борта золотопромышленников. Остальные вертолёты из-за метеоусловий из аэропорта Якутска не вылетели.

Поиски продолжат 17 сентября, но снег, туман мешают операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пилот Eurocopter перестал выходить на связь. На борту было три человека. Вертолёт летел в Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера.