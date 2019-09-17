Афины , , 00:13 — REGNUM Четыре месяца тюрьмы за стрельбу из огнестрельного оружия получили два бывших депутата парламента от ультраправой партии «Золотая заря» по приговору суда в Греции. Об этом 16 сентября сообщает информационный сайт «Нафтемпорики».

Депутаты получили тюремный срок за так называемый «салют», устроенный ими на похоронах члена военной хунты «черных полковников» в 2013 году. Из информации, полученной судом из показаний сотрудников полиции, следует, что полицейские видели группу из примерно 20 человек в тот момент, когда на кладбище были слышны выстрелы.

В двух присутствовавших полицейскими были опознаны экс-депутаты. На месте происшествия после церемонии похорон были найдены 15 гильз, которые, как потом было установлено, имели на себе характерные следы оружия подсудимых.

Экс-депутаты заявили, что виновными себя не признают, и что в некоторых районах стрельба на похоронах является обычаем. Суд такие аргументы во внимание не принял.

Напомним, праворадикальная партия «Золотая заря» является третьей по популярности политической силой в стране. 17 депутатов этой партии заседают в греческом парламенте, трое — в европейском. Партия известна своими резкими выступлениями против нелегальной иммиграции. В настоящее время в Греции идёт длительный судебный процесс над членами партии, который начался после убийства в 2013 году музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, вызвавшее огромный общественный резонанс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинений четырём участникам нападения на 75-летнего мэра города Салоники Янниса Бутариса, членам партии «Золотая заря». Мэр Салоников вызывает гнев ультраправых активистов из организации «Золотая заря» своей приверженностью политике мультикультурализма и заявлениями в пользу дружеских отношений с Турцией.

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