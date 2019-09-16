Уфа, , 23:25 — REGNUM Следователь, который вел дело об изнасиловании девушки-дознавателя своими коллегами в МВД Уфы уволился, после того, как материалы расследования дошли до суда. Об этом заявили представители защиты обвиняемых.

«Нам непонятно, по какой причине уволился следователь СУ СКР по Башкирии, который расследовал дело об изнасиловании», — цитирует одну из защитниц РИА Новости. По ее словам, увольнение произошло сразу после того, как дело поступило в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что в период проведения расследования следователи менялись дважды. По данным источников издания в правоохранительных органах республики, первый следователь, возбудивший дело, был повышен в должности, второй, который также не довел дело до суда, был уволен.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых и жертву преступления уволили из органов МВД с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

Изначально все обвиняемые находились в СИЗО, но в апреле суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Слушания дела по существу проходят в Кировском районном суде Уфы. Допрос потерпевшей был завершен в начале сентября. По словам адвоката одного из обвиняемых Рената Амирханова, девушка никак не могла определиться со своими показаниями и ее попросили схематично нарисовать произошедшее. Он добавил, что даже после изображения схемы преступления остается много вопросов.

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