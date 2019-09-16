Прага, , 23:11 — REGNUM Гражданин Чехии приковал себя цепью к памятнику маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге в знак протеста против решения муниципальных властей о его переносе в музей. Об этом 16 сентября сообщила журналистам представитель полиции города Виолета Сиржиштёва.

Как заявила Сиржиштёва, полицейский патруль, получив информацию о мужчине, прикованному к пьедесталу памятника маршалу Коневу на площади Интербригад, убедился, что он сделал это самостоятельно и по доброй воле в знак протеста против перемещения монумента. Также патруль зафиксировал, что нарушения общественного порядка нет и удалился.

Также представитель полиции пояснила, что мужчина запасся водой и планирует пробыть возле памятника до вечера 16 сентября. Кроме того, мужчина пояснил, что ситуацию с памятником считает касающейся его лично, так как его дед воевал во Второй мировой войне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении члена Совфеда Алексея Пушкова, написавшего в Twitter о том, что за решение властей района Прага-6 о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригад в музей стыдно и многим людям в руководстве Чехии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: За решение пражских властей стыдно и чехам