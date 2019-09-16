Фармингтон, , 22:12 — REGNUM Один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва в центре по уходу за инвалидами в американском штате Мэн. Об этом 16 сентября сообщает телеканал NBC.

Взрыв произошёл в 08:30 по местному времени (15:30 мск) в городе Фармингтон. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка пропана.

В момент взрыва в здании находились приехавшие по вызову сотрудники пожарной службы и персонал учреждения. В результате взрыва погиб один пожарный, четверо пострадали. Также пострадали два медика центра и специалист по техобслуживанию здания. Все пострадавшие были госпитализированы.

Здание центра было полностью разрушено взрывом, пострадали ещё несколько рядом расположенных зданий. Администрация штата Мэн призвала жителей избегать района ЧП до полного устранения последствий взрыва. Обстоятельства взрыва выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в центре вирусологии и биотехнологии в Новосибирске. В результате взрыва пострадал один человек.

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