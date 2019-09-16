Москва, , 21:51 — REGNUM Двухмесячный ребёнок пострадал в результате наезда мужчины с самокатом на юге Москвы. Об этом 16 сентября сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным издания, ДТП произошло 15 сентября. Жительница Москвы переходила дорогу со своим двухмесячным сыном, ведя на поводке собаку породы той-терьер. Ребёнок находился в специальном удерживающем приспособлении на груди у матери.

Когда женщина шла по переходному переходу типа «зебра», мимо проезжал молодой человек на самокате. Самокат зацепился за поводок собаки и продолжал ехать, не заметив этого. Поводок резко рвануло отъезжающим самокатом, от рывка женщина упала, ребёнок ударился головой об асфальт.

Очевидцы произошедшего помогли женщине с ребёнком подняться и вызвали бригаду скорой помощи. Мать с ребёнком были госпитализированы в одну из детских больниц Москвы.

Отмечается, что мужчина на самокате не стал дожидаться приезда медиков и покинул место происшествия. Отец пострадавшего ребёнка заявил, что он и его супруга не планируют обращаться в правоохранительные органы, понимая, что произошедшее было несчастным случаем и причинить вред кому-либо мужчина на самокате не хотел.

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