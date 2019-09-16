Бишкек, , 21:31 — REGNUM Во время перестрелки, произошедшей сегодня, 16 сентября, на границе Киргизии с Таджикистаном, ранены восемь киргизстанцев. Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на данные пресс-службы полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области.

По имеющейся информации, двое киргизстанских пограничников ранены в голову, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Также осколочные ранения получили шесть мирных жителей, в том числе 14-летний подросток. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Всех раненых госпитализировали в Лейлекскую территориальную больницу. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.