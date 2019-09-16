Ижевск, , 21:30 — REGNUM Ижевская пенсионерка, желая устроиться на работу, перечислила неизвестному около 230 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

Женщина разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов, после чего ей позвонил мужчина и предложил работу сиделкой у его матери. Женщина согласилась, а злоумышленник сообщил, что перечислил на ее банковский счет 230 тыс. рублей на лекарства и продукты питания для матери. При этом проверять состояние своего счета женщина не стала. А «работодатель» в дальнейшем попросил вернуть ранее якобы перечисленные ей средства. После того, как все сбережения женщина перевела на неизвестный счет, мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионерка в Сарапуле летом текущего года, пытаясь вернуть вложения в финансовую пирамиду, лишилась еще 2,6 млн рублей.

72-летней женщине поступил звонок на мобильный телефон, звонил якобы сотрудник организации, которая возвращает пенсионерам деньги, вложенные в финансовую пирамиду несколько лет назад. По его словам, в случае пополнения электронного счёта сумма компенсации будет увеличиваться. Для внесения средств женщина взяла несколько кредитов, не только в банках, но и в микрофинансовых организациях, отнесла имущество в ломбард. После первого же её отказа в пополнении счёта с ней перестали выходить на связь.