Москва, , 21:00 — REGNUM Десять человек пострадали в результате столкновения трёх автобусов в Москве. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города.

На место происшествия на Можайском шоссе возле дома №48 прибыли бригады скорой и экстренной медицинской помощи. В результате ДТП пострадали десять человек, девять из них были доставлены в медучреждения.

Среди пострадавших четверо детей. Состояние, получивших травмы, оценивается как удовлетворительное либо средней тяжести. Угрозы для жизни кого-либо из пострадавших нет.

Отмечается, что авария произошла в 15:20 мск. Два автобуса были городские рейсовые, один принадлежал перевозчику из Подмосковья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате столкновения трёх пассажирских автобусов на Можайском шоссе в Москве.

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