Москва, 16 сентября 2019, 20:08 — REGNUM В Москве неизвестный совершил поджог 49-летнего бездомного, сообщает РенТВ.
Пострадавшего срочно доставили НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Он находится в реанимации. Врачи выявили у пострадавшего ожоги 35% поверхности тела.
Мужчина смог рассказать, что 14 сентября его поджёг неизвестный человек. Правоохранительные органы проводят проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, пенсионерку, подозреваемую в поджоге квартиры, задержали сотрудники полиции в городе Москве.
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