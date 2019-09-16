Владимир, , 20:08 — REGNUM Во Владимирской области за неделю с 9 по 15 сентября зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В авариях за неделю погибли восемь человек. 62 человека, среди которых было 11 детей, получили ранения различной степени тяжести. К пяти из этих ДТП были причастны водители, находившиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

За указанный период произошло 366 дорожных происшествий с материальным ущербом. Также инспекторы нашли 80 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или отказались от медицинского освидетельствования.