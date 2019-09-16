Владимир, , 19:59 — REGNUM В городе Владимире в ночь с 14 на 15 сентября неизвестный вандал громил машины на Суздальском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в соцсети в сообществе владимирских автомобилистов.

Неизвестный мужчина повредил около 20 автомобилей, которые были припаркованы на проспекте и во дворах. Он разбивал стёкла и зеркала, пинал машины и, предположительно, даже прыгал по крышам.

Изданию «Владимирские ведомости» в полиции сообщили, что получили уже 10 заявлений от пострадавших. Остановили вандала владельцы одного из автомобилей. Позже мужчину задержали полицейские и росгвардейцы, прибывшие по вызову свидетелей.