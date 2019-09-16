Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 19:55 — REGNUM В ямальском городе Новом Уренгое в социальных сетях живо обсуждают ситуацию с домом №10/2 в микрорайоне Оптимистов, основание которого поддерживает деревянный брусок. В мэрии отреагировали на сигнал выездом специалистов по адресу с проверкой состояния фундамента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом, под основание которого «подложили дощечку, чтоб не упал», стал предметом широкого обсуждения и шуток.

«Надо было ещё скотчем обмотать», — пишет один из комментаторов.

https://www.instagram.com/p/B2de7fGnw9I/

Как пояснили изданию N24.ru в управляющей компании, обслуживающей дом, таким образом проседает отмостка с утеплителем, а не само жилое здание.

«Повреждений несущей конструкции нет, жизни жильцов ничего не угрожает. Проблема устранится в ближайшее время», — заверили в УК «УЖС».

В мэрии сообщают, что специалисты департамента городского хозяйства выехали с проверкой фундамента по адресу.