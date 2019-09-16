Шадринск, Курганская область, , 19:22 — REGNUM В курганском городе Шадринске суд временно отстранил от должности заведующую детским садом в связи с уголовным преследованием. Женщина подозревается в хищении бюджетных денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Уголовное дело по факту присвоения 86 тыс. рублей, принадлежащих отделу образования администрации Шадринска, было возбуждено полицейскими в августе 2019 года.

Шадринский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о временном отстранении от должности заведующей детским садом, которая подозревается в преступлении.

Отмечается, что временно отстраненный от должности подозреваемый или обвиняемый имеет право на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.