Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Мужчину с оружием обезвредил сотрудник полиции в американском штате Техас. Об этом 16 сентября сообщила газета Houston Chronicle, ссылаясь на информацию, полученную от полиции штата.

Инцидент произошёл возле здания начальной школы Valley West в городе Хьюстоне около 08:30 по местному времени (16:30 мск). Сотрудник полиции увидел мужчину, вооружённого огнестрельным оружием.

Полицейский выстрелил в мужчину, тот скончался на месте происшествия. Официальные представители администрации города пока не дали своих комментариев относительно данной ситуации.

Каких-либо иных подробностей произошедшего не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации и оцеплении полицией здания торгового центра в американском штате Вашингтон из-за сообщений о стрельбе.

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