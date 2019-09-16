Тверь, , 17:49 — REGNUM В Твери пьяный мужчина сбросил плачущего внука своей сожительницы с четвертого этажа. Малыш получил серьезные травмы и находится в больнице, мужчина задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 16 сентября. В ходе следствия установлено, что ребенок находился у бабушки, так как воспитывался одной матерью, которой понадобилось уехать по делам.

Как считает следствие, 14−15 сентября в квартире одного из домов в Твери 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздраженный плачем маленького внука своей сожительницы, взял ребенка на руки, вынес на балкон и сбросил с четвертого этажа. Ребенок получил серьезные травмы, сейчас его лечением занимаются медики. Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

«Следователями Следственного комитета РФ будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Также изучаются условия проживания ребенка, состояла ли данная семья на учете в органах профилактики», — уточнили в СК.