Тюмень, , 17:36 — REGNUM Тюменские таможенники задержали крупную партию контрафактных игрушек и одежды весом 28 тонн на общую сумму 102 млн рублей. Были остановлены две фуры из Киргизии и Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменской таможни

Товары неизвестного происхождения предназначались для реализации в торговых точках Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы. На предметах одежды нанесена символика известных производителей Nike, Adidas, Hello Kitty, Calvin Klein, Puma, Reebok. Поддельные игрушки были с маркировкой Disney, My little pony, L.O.L. surprise, Hot Wheels, Avengers.

В адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Ответы подтвердили подделку брэндов. Материалы дела направлены в полицию для принятия процессуального решения.