Великий Новгород, , 17:32 — REGNUM В Новгородской области с 18 сентября в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов ниже ноля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое предупреждение распространило региональное управление МЧС России со ссылкой на прогноз Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению синоптиков, в ночные часы с 18 по 21 сентября местами по Новгородской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 1−3 градусов ниже ноля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тёплая погода первых двух недель сентября в Новгородской области сменилась резким похолоданием и сильными дождями с порывистым ветром.