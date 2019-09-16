Белгород, , 17:28 — REGNUM В Белгороде по подозрению в убийстве водителя такси полицейские задержали 22-летнего жителя Белгородского района. Мужчина похитил автомобиль таксиста и передвигался на нём. Во время задержания преступник протаранил патрульный автомобиль, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

С заявлением о безвестном исчезновении сына 11 сентября 2019 года в полицию обратился 78-летний житель Белгорода. Пропавший 47-летний мужчина работал водителем такси, в последний раз он выходил на связь с родственниками вечером 10 сентября и сообщил, что едет с пассажиром в пригород, посёлок Разумное. Спустя некоторое время автомобиль обнаружили в областном центре. Находившийся за рулём иномарки неизвестный мужчина пытался уйти от преследования и врезался в полицейский «УАЗ».

Водителем оказался 22-летний житель Белгородского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков. Установлена причастность задержанного к совершению особо тяжкого преступления. Материал для расследования передан в региональный Следком.