Уфа, , 17:16 — REGNUM Уголовное дело заведено следователями в городе Уфа после падения ребёнка с качелей на детской площадке. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ Башкирии.

Инцидент произошёл летом текущего года во дворе одного из многоквартирных домов в Уфе. Следствие установило, что на детской игровой площадке девочка 11 лет упала с качелей и ударилась головой о нижнее основание качелей, выступающее из земли.

Ребёнок получил травму, которая квалифицирована как лёгкий вред здоровью.

При осмотре места происшествия следователи СК отметили, что нижнее основание качелей не было закопано в землю, как это требуется согласно ГОСТ. Именно это послужило причиной травмы ребёнка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время идёт расследование обстоятельств инцидента, изучаются документы управляющей компании, назначены необходимые экспертные исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о происшествии на детской площадке в Перми, где ребёнок полутора лет получил травму после падения на него каркаса футбольных ворот.

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