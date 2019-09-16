Керчь, Крым, , 17:08 — REGNUM Спасатели обнаружили тело подростка из Магнитогорска, которого шесть дней назад унесло в открытое море у берегов Керчи. Об этом ИА REGNUM 16 сентября сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Поисковую операцию завершили после того, как тело обнаружили в акватории посёлка Маяк возле пансионата «Дельфин» в пятидесяти метрах от берега. Опознанием и другими следственными действиями занимаются правоохранительные органы», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября двое братьев, прибывших отдыхать на полуостров из Магнитогорска с семьёй, отправились купаться на дикий пляж во время шторма. Когда старший брат начал тонуть, 15-летний подросток бросился в море, чтобы оказать ему помощь, однако сам погиб.

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