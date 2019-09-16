Ульяновск, , 17:03 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по очередному делу коррупционной направленности. Следствие обвинило заведующую дошкольного образовательного учреждения в мошенничестве на 740 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств предстала заведующая одного из детских садов компенсирующего вида Железнодорожного района Ульяновска. Правоохранительными органами установлено, что в 2012—2018 годах злоумышленница вносила в табели учёта рабочего времени ложные сведения об исполнении должностных обязанностей ранее уволенного сотрудника.

По данным следствия, полученные на оплату труда средства псевдоработника расходовались по собственному усмотрению. Ущерб, оценённый следствием, превысил 740 тыс. рублей.

Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и назначил 300 тыс. рублей с лишением права на два года занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области был вынесен экс-сотруднице Скугареевской сельской администрации. Следствием установлено, что с октября 2009 года по ноябрь 2014 года обвиняемая с помощью поддельных документов оформляла на своих родственников неиспользуемые муниципальные земельные участки, а затем продавала их по доверенности. По данным следственного управления, таким образом было продано девять участков стоимостью 2,788 млн рублей. В августе 2019 года суд назначил ей 4,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

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