Москва, , 17:00 — REGNUM По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ДТП с участием трёх пассажирских автобусов днём 16 сентября на западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в районе дома №48 по Можайскому шоссе. На остановке общественного транспорта столкнулись автобусы, следовавшие по маршрутам №339, №157, №45.

«По предварительным данным, шесть человек пострадали, четверо из них госпитализируют», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ограничения движения транспорта в районе ДТП уже устранены. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.