Калининград, , 16:54 — REGNUM Центральный районный суд Калининграда сегодня, 16 сентября, изменил меру пресечения бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову и ведущему инженеру по надзору за строительством Сергею Трибунскому. Оба обвиняемых в хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона «Калининград» к Чемпионату мира по футболу 2018 помещены под домашний арест. Прокуратура настаивала на продлении ареста, однако суд принял решение о смягчении меры пресечения.

Как отмечает портал «Новый Калининград», оба обвиняемых не только продолжали сегодня отрицать свою вину, но и заверили суд, то у них нет намерений оказывать давление на свидетелей. Обоим под домашним арестом запрещено вести телефонные и иные переговоры, а также пользоваться компьютерами и иными возможными средствами связи.

Кушхов и Трибунский к этому моменту уже 27 месяцев повели в СИЗО, уточняет портал «Комсомольской правды» в Калининграде». После заседания Амир Кушхов пригласил журналистов на последующие заседания, обещая «много чего интересного».

Как пишет региональный новостной портал «Клопс», срок содержания обвиняемых под домашним арестом составит три месяца, до 16 декабря. Им запрещено выходить из квартир за исключением явки в суд, для прогулки на час, приёма у врача или в случае чрезвычайных ситуаций.