Томск, , 16:53 — REGNUM В результате ДТП с пассажирским автобусом в Томске пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти.

По информации агентства, четверым пострадавшим необходимая помощь была оказана на месте, семеро были доставлены в больницу каретами скорой помощи, ещё один сам обратился к медикам.

Как передавало ИА REGNUM, авария с пассажирским маршрутным автобусом произошла сегодня в 17:13 по местному времени (13:13 мск) на Иркутском тракте. Автобус, в котором находились около 20 пассажиров, врезался в опору ЛЭП, после чего перевернулся. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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