р-н Октябрьский, , 16:50 — REGNUM В происшествии в акватории Малая Обь, когда пассажирский теплоход сел на мель в Югре, пострадали 19 пассажиров, трое из которых госпитализированы в медицинские учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, 14 сентября около 11:35 минут пассажирский теплоход «Метеор-282», принадлежащий акционерному обществу «Северречфлот», с находящимися на борту 60 пассажирами, выполняя рейс Березово-Ханты-Мансийск, сел на мель в Октябрьском районе Югры. Пострадали 19 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия и теплохода. Опрошены пассажиры, очевидцы, капитан водного судна. Проводится ряд экспертиз.