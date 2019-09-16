Таганрог, Ростовская область, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области пресечена деятельность экстремистского сообщества. Спецоперацию силовики провели в Таганроге, сообщает региональное управление ФСБ России 16 сентября.

Экстремистское сообщество, уточнили в ведомстве, было создано с целью борьбы по национальному и религиозному принципу, «в том числе силовым путём, для чего на базе движения была создана боевая группа».

Известно, что координировал деятельность сообщества бывший сотрудник правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Остальные участники подозреваются в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).