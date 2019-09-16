Каир, , 16:33 — REGNUM 38 человек были спасены военно-морскими силами Египта с терпящей бедствие яхты в Красном море. Об этом 16 сентября сообщает издание Al-Masry Al-Youm.

Сообщается, что судно вышло в море с 26 иностранными туристами и 12 членами экипажа на борту. После выхода в море у судна обнаружилась неисправность. Команда подала сигнал бедствия, на который подоспели спасательные службы.

Эвакуацию людей с судна удалось провести до того, как оно окончательно затонуло. Спасённые были доставлены на военно-морскую базу.

Всем пострадавшим в результате кораблекрушения была оказана необходимая медицинская помощь сразу по прибытии судна спасателей на базу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении лодки на реке Годавари в Индии, в результате которого погибли как минимум 12 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Как минимум 12 человек погибли в Индии при крушении лодки на реке Годавари